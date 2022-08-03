Школа Монстер Хай - распаковка с Машей Капуки
Wink
Детям
Лучшие Подружки
1-й сезон
Школа Монстер Хай - распаковка с Машей Капуки

Лучшие Подружки (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.62021, Школа Монстер Хай - распаковка с Машей Капуки
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!

Жанр
Блог
Время
7 мин / 00:07

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