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Лучшие Подружки (сериал, 2021) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн
7.62021, Видео приколы - Жвачка ЧЕЛЛЕНДЖ - Вика vs Федор
Блог18+
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О сериале
Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!