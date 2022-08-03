WinkДетямЛучшие Подружки1-й сезонМай Литл Пони Пинки Пай и Кукла Барби катаются на ТАКСИ! Видео про игры в куклы. Игрушки для девочек
Лучшие Подружки (сериал, 2021) сезон 1 серия 125 смотреть онлайн
7.62021, Май Литл Пони Пинки Пай и Кукла Барби катаются на ТАКСИ! Видео про игры в куклы. Игрушки для девочек
Блог18+
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О сериале
Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!