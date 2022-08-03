Куклы БАРБИ и ЛОЛ Сюрприз в Салоне красоты! - Весёлые игры макияж и причёска. Видео куклы Barbie
Wink
Детям
Лучшие Подружки
1-й сезон
Куклы БАРБИ и ЛОЛ Сюрприз в Салоне красоты! - Весёлые игры макияж и причёска. Видео куклы Barbie

Лучшие Подружки (сериал, 2021) сезон 1 серия 118 смотреть онлайн

7.62021, Куклы БАРБИ и ЛОЛ Сюрприз в Салоне красоты! - Весёлые игры макияж и причёска. Видео куклы Barbie
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!

Жанр
Блог
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг