Барби устроила потоп, а КЕН стал сантехником! Видео для девочек. Играем в куклы
Wink
Детям
Лучшие Подружки
1-й сезон
Барби устроила потоп, а КЕН стал сантехником! Видео для девочек. Играем в куклы

Лучшие Подружки (сериал, 2021) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн бесплатно

7.52021, Барби устроила потоп, а КЕН стал сантехником! Видео для девочек. Играем в куклы
Блог0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!

Сериал Барби устроила потоп, а КЕН стал сантехником! Видео для девочек 1 сезон 66 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг