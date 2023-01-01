Купель дьявола (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Катя Соловьёва становится владелицей картины легендарного мастера Северного Возрождения. История полотна полна тайн и мифов, главный из которых заключён в том, что «картина убивает». И после череды неожиданных смертей именно Кате придётся разобраться, с чем она имеет дело: с мистикой, роком или хорошо спланированн�ым преступлением.



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