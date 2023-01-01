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Купель дьявола
Актёры и съёмочная группа сериала «Купель дьявола»

Актёры и съёмочная группа сериала «Купель дьявола»

Режиссёры

Александра Бутько

Александра Бутько

Режиссёр

Актёры

Полина Маликова

Полина Маликова

АктрисаКатя Соловьёва
Кирилл Жандаров

Кирилл Жандаров

АктёрЛаврентий Снегирь
Евгения Игумнова

Евгения Игумнова

АктрисаЖека Соколенко
Илья Носков

Илья Носков

АктёрКирилл Марич, капитан полиции
Людмила Чурсина

Людмила Чурсина

АктрисаАгнесса Львовна
Борис Хвошнянский

Борис Хвошнянский

АктёрАлексей Титов
Анвар Либабов

Анвар Либабов

АктёрХерри
Александр Большаков

Александр Большаков

АктёрЖаик
Владимир Крылов

Владимир Крылов

АктёрИосиф Гольтман
Егор Лесников

Егор Лесников

АктёрПётр
Екатерина Рудакова

Екатерина Рудакова

АктрисаАнна-Фрида
Леонид Королев

Леонид Королев

Актёрбатюшка
Алексей Удальцов

Алексей Удальцов

АктёрДмитрий Быкадоров
Владимир Норенко

Владимир Норенко

АктёрЗагданский
Наталья Щербакова

Наталья Щербакова

АктрисаКалерия

Сценаристы

Виктория Платова

Виктория Платова

Сценарист

Продюсеры

Владимир Дубровин

Владимир Дубровин

Продюсер
Дмитрий Рубежин

Дмитрий Рубежин

Продюсер
Алексей Целихин

Алексей Целихин

Продюсер

Операторы

Евгений Кордунский

Евгений Кордунский

Оператор