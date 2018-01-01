WinkСериалыКупель дьявола1-й сезон4-я серия
8.72018, Купель дьявола. Сезон 1. Серия 4
Детектив18+
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Купель дьявола (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Катя Соловьёва становится владелицей картины легендарного мастера Северного Возрождения. История полотна полна тайн и мифов, главный из которых заключён в том, что «картина убивает». И после череды неожиданных смертей именно Кате придётся разобраться, с чем она имеет дело: с мистикой, роком или хорошо спланированн�ым преступлением.
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Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- ПМАктриса
Полина
Маликова
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- ЕИАктриса
Евгения
Игумнова
- Актёр
Илья
Носков
- Актриса
Людмила
Чурсина
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- АЛАктёр
Анвар
Либабов
- АБАктёр
Александр
Большаков
- ВКАктёр
Владимир
Крылов
- ЕЛАктёр
Егор
Лесников
- ЕРАктриса
Екатерина
Рудакова
- ЛКАктёр
Леонид
Королев
- АУАктёр
Алексей
Удальцов
- ВНАктёр
Владимир
Норенко
- НЩАктриса
Наталья
Щербакова
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- АЦПродюсер
Алексей
Целихин
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский