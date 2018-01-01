Купель дьявола. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Купель дьявола
1-й сезон
4-я серия
8.72018, Купель дьявола. Сезон 1. Серия 4
Детектив18+
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Купель дьявола (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Катя Соловьёва становится владелицей картины легендарного мастера Северного Возрождения. История полотна полна тайн и мифов, главный из которых заключён в том, что «картина убивает». И после череды неожиданных смертей именно Кате придётся разобраться, с чем она имеет дело: с мистикой, роком или хорошо спланированным преступлением.

Сериал Купель дьявола 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Купель дьявола»