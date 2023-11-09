Котострофа, 1 сезон
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+28 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Думать, как кот: звезда «Ивановых-Ивановых» в комедии о несносном питомце «Котострофа» — сериал 2023 года смотрите онлайн на Wink.
Чтобы улучшить свое материальное положение, семейство Мягковых решает продать дом и найти жилье поменьше. Их выбор падает на оставшуюся после смерти одинокой пожилой женщины пустующую квартиру. Однако, приехав в новое жилище, Мягковы обнаруживают его не таким уж пустым: в квартире есть обитатель — наглый рыжий кот, который считает себя полноправным хозяином после смерти старушки. Попытки новых жильцов избавиться от кота не помогают; в очередной раз ловя непрошеного гостя, глава семьи Михаил наступает на оголённый провод и получает удар током. С этого момента мужчина начинает слышать все мысли рыжего наглеца.
К чему приведет этот мыслительный контакт человека с животным и как изменится жизнь семьи с этим «пополнением»? Смотрите в 1 сезоне комедии «Котострофа» — сериал доступен целиком на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика
Рейтинг
- УСРежиссёр
Урал
Сафин
- Актёр
Михаил
Трухин
- СЛАктриса
Светлана
Листова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Полина
Гухман
- РМАктёр
Роман
Мелдерс
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ВМАктриса
Варвара
Майорова
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Анна
Банщикова
- ММСценарист
Максим
Маркин
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ВНХудожник
Владимир
Наместников
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- ДБОператор
Дмитрий
Борзыкин
- АСКомпозитор
Александр
Соколов
- СЛЗвукорежиссёр
Сергей
Лозовой