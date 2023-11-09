Думать, как кот: звезда «Ивановых-Ивановых» в комедии о несносном питомце «Котострофа» — сериал 2023 года смотрите онлайн на Wink.



Чтобы улучшить свое материальное положение, семейство Мягковых решает продать дом и найти жилье поменьше. Их выбор падает на оставшуюся после смерти одинокой пожилой женщины пустующую квартиру. Однако, приехав в новое жилище, Мягковы обнаруживают его не таким уж пустым: в квартире есть обитатель — наглый рыжий кот, который считает себя полноправным хозяином после смерти старушки. Попытки новых жильцов избавиться от кота не помогают; в очередной раз ловя непрошеного гостя, глава семьи Михаил наступает на оголённый провод и получает удар током. С этого момента мужчина начинает слышать все мысли рыжего наглеца.



К чему приведет этот мыслительный контакт человека с животным и как изменится жизнь семьи с этим «пополнением»? Смотрите в 1 сезоне комедии «Котострофа» — сериал доступен целиком на видеосервисе Wink.

