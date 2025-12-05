Котострофа (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Теперь его слышат все! Встречайте продолжение комедии про наглого питомца «Котострофа» — 2 сезон ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink.



Ко второму сезону Мягковы адаптировались к быту в новой квартире и даже привыкли к рыжему соседу. Но кое-что изменилось: теперь кота понимает не только Михаил, но и другие члены семьи. Что с этим делать? Конечно, использовать! Например, против коварного риелтора, который не оставляет попыток отобрать у Мягковых квартиру. Кстати, в доме появляется еще один жилец — беспечный и жизнерадостный шпиц, которого дети подобрали на улице. Рыжий кот встречает собаку с явным недовольством, ведь он привык быть единственным и неповторимым. План изгнания непрошеного гостя уже готов, и даже Мягковы не знают, чего ожидать от кота.



«Котострофа» — сериал, 2 сезон которого покажет еще больше забавных ситуаций и хитрых манипуляций. Смотрите семейную комедию на Wink!

