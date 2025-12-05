Котострофа (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
- 16+23 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+23 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 2
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 3
- 16+23 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 4
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 5
- 16+23 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 6
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 7
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 8
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 9
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 10
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 11
- 16+24 мин
Котострофа
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Теперь его слышат все! Встречайте продолжение комедии про наглого питомца «Котострофа» — 2 сезон ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink.
Ко второму сезону Мягковы адаптировались к быту в новой квартире и даже привыкли к рыжему соседу. Но кое-что изменилось: теперь кота понимает не только Михаил, но и другие члены семьи. Что с этим делать? Конечно, использовать! Например, против коварного риелтора, который не оставляет попыток отобрать у Мягковых квартиру. Кстати, в доме появляется еще один жилец — беспечный и жизнерадостный шпиц, которого дети подобрали на улице. Рыжий кот встречает собаку с явным недовольством, ведь он привык быть единственным и неповторимым. План изгнания непрошеного гостя уже готов, и даже Мягковы не знают, чего ожидать от кота.
«Котострофа» — сериал, 2 сезон которого покажет еще больше забавных ситуаций и хитрых манипуляций. Смотрите семейную комедию на Wink!
Рейтинг
- УСРежиссёр
Урал
Сафин
- Актёр
Михаил
Трухин
- СЛАктриса
Светлана
Листова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Полина
Гухман
- РМАктёр
Роман
Мелдерс
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ВМАктриса
Варвара
Майорова
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Анна
Банщикова
- ММСценарист
Максим
Маркин
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ВНХудожник
Владимир
Наместников
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- ДБОператор
Дмитрий
Борзыкин
- АСКомпозитор
Александр
Соколов
- СЛЗвукорежиссёр
Сергей
Лозовой