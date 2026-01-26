Котострофа (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Котострофа. Сезон 2. Серия 4
9.12023, Котострофа. Сезон 2. Серия 4
Комедия16+
Семья Мягковых вынуждена делить жилплощадь с несносным рыжим котом. Комедия с Михаилом Трухиным
О сериале

Комедийный сериал о коте, который полностью подчинил себе жизнь новых хозяев. В главных ролях Михаил Трухин и Полина Гухман. В надежде поправить финансовое положение семья Мягковых продает дом и покупает квартиру недавно почившей старушки. После переезда в недрах жилища обнаруживается нахальный рыжий кот, который уверен, что жилплощадь принадлежит ему. Мягковы пытаются избавиться от него, но он всегда возвращается. В очередной раз пытаясь поймать кота, отец семейства Михаил наступает на оголенный кабель и получает удар током, как и его пушистый оппонент. Теперь мужчина слышит, о чем думает кот, и, попав под его влияние, решает оставить животное в семье. Жизнь Мягковых больше никогда не будет прежней. А какой она будет, расскажет «Котострофа» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.

