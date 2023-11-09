Котострофа. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Котострофа
1-й сезон
7-я серия
9.12023, Котострофа. Сезон 1. Серия 7
Комедия, Фантастика18+

Котострофа, 1 сезон, 7 серия.

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Комедийный сериал о коте, который полностью подчинил себе жизнь новых хозяев. В главных ролях Михаил Трухин и Полина Гухман. В надежде поправить финансовое положение семья Мягковых продает дом и покупает квартиру недавно почившей старушки. После переезда в недрах жилища обнаруживается нахальный рыжий кот, который уверен, что жилплощадь принадлежит ему. Мягковы пытаются избавиться от него, но он всегда возвращается. В очередной раз пытаясь поймать кота, отец семейства Михаил наступает на оголенный кабель и получает удар током, как и его пушистый оппонент. Теперь мужчина слышит, о чем думает кот, и, попав под его влияние, решает оставить животное в семье. Жизнь Мягковых больше никогда не будет прежней. А какой она будет, расскажет «Котострофа» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Котострофа»