Котострофа. Сезон 1. Серия 8
Wink
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Котострофа
1-й сезон
8-я серия
9.12023, Котострофа. Сезон 1. Серия 8
Комедии16+

Котострофа (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Комедийный сериал о коте, который полностью подчинил себе жизнь новых хозяев. В главных ролях Михаил Трухин и Полина Гухман. В надежде поправить финансовое положение семья Мягковых продает дом и покупает квартиру недавно почившей старушки. После переезда в недрах жилища обнаруживается нахальный рыжий кот, который уверен, что жилплощадь принадлежит ему. Мягковы пытаются избавиться от него, но он всегда возвращается. В очередной раз пытаясь поймать кота, отец семейства Михаил наступает на оголенный кабель и получает удар током, как и его пушистый оппонент. Теперь мужчина слышит, о чем думает кот, и, попав под его влияние, решает оставить животное в семье. Жизнь Мягковых больше никогда не будет прежней. А какой она будет, расскажет «Котострофа» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Котострофа»