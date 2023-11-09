Котострофа, 1 сезон, 10 серия.
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+28 мин
Котострофа
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Комедийный сериал о коте, который полностью подчинил себе жизнь новых хозяев. В главных ролях Михаил Трухин и Полина Гухман. В надежде поправить финансовое положение семья Мягковых продает дом и покупает квартиру недавно почившей старушки. После переезда в недрах жилища обнаруживается нахальный рыжий кот, который уверен, что жилплощадь принадлежит ему. Мягковы пытаются избавиться от него, но он всегда возвращается. В очередной раз пытаясь поймать кота, отец семейства Михаил наступает на оголенный кабель и получает удар током, как и его пушистый оппонент. Теперь мужчина слышит, о чем думает кот, и, попав под его влияние, решает оставить животное в семье. Жизнь Мягковых больше никогда не будет прежней. А какой она будет, расскажет «Котострофа» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика
КачествоFull HD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
- УСРежиссёр
Урал
Сафин
- Актёр
Михаил
Трухин
- СЛАктриса
Светлана
Листова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Полина
Гухман
- РМАктёр
Роман
Мелдерс
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ВМАктриса
Варвара
Майорова
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Анна
Банщикова
- ММСценарист
Максим
Маркин
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ВНХудожник
Владимир
Наместников
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- ДБОператор
Дмитрий
Борзыкин
- АСКомпозитор
Александр
Соколов
- СЛЗвукорежиссёр
Сергей
Лозовой