Колье Шарлотты (сериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Детективный мини-сериал о расследовании похищения антикварной драгоценности — колье невесты царевича Алексея, сына Петра I. В Ленинграде происходит загадочное убийство: жертва — портовый экспедитор Кораблев. При нем находят валюту и икону XVI века. За раскрытие преступления берутся Владимир Серегин и Антон Павлов из КГБ. Погибший Кораблев оказывается мелким фарцовщиком, так или иначе связанным с крупной преступной группой. Незадолго до смерти он приходил к известному ювелиру, планируя заказать у него копию антикварной драгоценности, считавшейся давно утерянной. У Серегина и Павлова остается не так много времени, пока преступники собираются вывезти за границу бесценное колье, созданное в подарок принцессе Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской, невестке самого Петра I.
Рейтинг
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татарский
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ВЛАктёр
Вадим
Ледогоров
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актриса
Елена
Соловей
- ИЯАктёр
Игорь
Янковский
- ВВАктриса
Валентина
Воилкова
- ЕКАктёр
Евгений
Киндинов
- ВСАктёр
Владимир
Сошальский
- ЖПАктриса
Жанна
Прохоренко
- Актёр
Лев
Прыгунов
- АРСценарист
Анатолий
Ромов
- ВТАктриса дубляжа
Вера
Титова
- ИКХудожник
Исаак
Каплан
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин