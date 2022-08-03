Колье Шарлотты (сериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн

Детективный мини-сериал о расследовании похищения антикварной драгоценности — колье невесты царевича Алексея, сына Петра I. В Ленинграде происходит загадочное убийство: жертва — портовый экспедитор Кораблев. При нем находят валюту и икону XVI века. За раскрытие преступления берутся Владимир Серегин и Антон Павлов из КГБ. Погибший Кораблев оказывается мелким фарцовщиком, так или иначе связанным с крупной преступной группой. Незадолго до смерти он приходил к известному ювелиру, планируя заказать у него копию антикварной драгоценности, считавшейся давно утерянной. У Серегина и Павлова остается не так много времени, пока преступники собираются вывезти за границу бесценное колье, созданное в подарок принцессе Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской, невестке самого Петра I.

