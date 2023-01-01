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Колье Шарлотты
Актёры и съёмочная группа сериала «Колье Шарлотты»

Актёры и съёмочная группа сериала «Колье Шарлотты»

Режиссёры

Евгений Татарский

Евгений Татарский

Режиссёр

Актёры

Кирилл Лавров

Кирилл Лавров

АктёрВладимир Владимирович Серёгин
Вадим Ледогоров

Вадим Ледогоров

АктёрАнтон Борисович Павлов
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

АктёрВалерий Корчёнов
Елена Соловей

Елена Соловей

АктрисаМария Григорьевна Зенова
Игорь Янковский

Игорь Янковский

АктёрВиктор Кораблев
Валентина Воилкова

Валентина Воилкова

АктрисаСветлана Кораблёва
Евгений Киндинов

Евгений Киндинов

АктёрГеоргий Степанович Северцев
Владимир Сошальский

Владимир Сошальский

АктёрВиктор Фёдорович Губченко
Жанна Прохоренко

Жанна Прохоренко

Актрисадежурная в гостинице
Лев Прыгунов

Лев Прыгунов

АктёрПавел Васильевич Парин

Сценаристы

Анатолий Ромов

Анатолий Ромов

Сценарист

Актёры дубляжа

Вера Титова

Вера Титова

Актриса дубляжа

Художники

Исаак Каплан

Исаак Каплан

Художник
Наталья Кочергина

Наталья Кочергина

Художница

Операторы

Юрий Векслер

Юрий Векслер

Оператор

Композиторы

Александр Журбин

Александр Журбин

Композитор