Ключи от бездны: Операция «Голем» (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

Ключи от бездны: Операция «Голем»
1-й сезон

7.72004, Ключи от бездны: Операция «Голем». Сезон 1 8 серий
Триллер, Исторический12+

О сериале

Весна 1946 года. Подмосковный поселок Угольная Линия взбудоражен серией разбойных нападений и убийств. Здесь бесчинствует банда Сеньки Кривого, состоящая из карателей, предателей и уголовников, хорошо вооруженных трофейным оружием. Глава местной милиции, лейтенант Сергей Матвеевич Высик, уже два месяца гоняется за неуловимой бандой, но все тщетно.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

