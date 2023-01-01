Ключи от бездны: Операция «Голем»
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Ключи от бездны: Операция «Голем»

Ключи от бездны: Операция «Голем» (сериал, 2004) смотреть онлайн

7.72004, Ключи от бездны: Операция «Голем» 1 сезон
Триллеры, Исторические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Весна 1946 года. Подмосковный поселок Угольная Линия взбудоражен серией разбойных нападений и убийств. Здесь бесчинствует банда Сеньки Кривого, состоящая из карателей, предателей и уголовников, хорошо вооруженных трофейным оружием. Глава местной милиции, лейтенант Сергей Матвеевич Высик, уже два месяца гоняется за неуловимой бандой, но все тщетно.

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