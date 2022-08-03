Киберсталкер (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+29 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 1
- 18+26 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 2
- 18+31 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 3
- 18+22 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 4
- 18+30 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 5
- 18+22 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 6
- 18+28 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 7
- 18+24 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 8
- 18+24 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 9
- 18+30 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Люкс пытается выполнить обещание, данное Альме, но сталкивается с серьезным соперником, который может похоронить его репутацию навсегда. Последствия их противостояния покажет сериал «Киберсталкер». 2 сезон смотрите на нашем видеосервисе Wink.
Во втором сезоне молодежного триллера о талантливых хакерах Люкс уже больше года не занимается слежкой, как и обещал Альме. Его партия «Охотники на сталкеров» готовится к выборам в Вышке и гораздо популярнее своих прямых противников «Фенси». Однако предвыборная вечеринка оканчивается скандалом, а аккаунт «Охотников», где хранится приличная сумма в биткоинах, взламывает неизвестный хакер. Репутация партии рушится, а Люкс начинает подозревать, что за ним самим кто-то следит.
Останется ли он верным своему слову или снова возьмется за старое, вы увидите, когда будете смотреть «Киберсталкер». 2 сезон французского сериала ищите на Wink.
Рейтинг
- СБРежиссёр
Симон
Буиссон
- ТФАктёр
Тео
Фернандез
- ККАктриса
Кармен
Кассовиц
- ПКАктёр
Пабло
Кобо
- КСАктёр
Клеман
Сибони
- ЯУАктёр
Ясин
Уиша
- РВАктёр
Рио
Вега
- АДАктёр
Азиза
Диабат Абдулаи
- МВАктриса
Манон
Валентен
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- АСАктриса
Алоиз
Саваж
- СБСценарист
Симон
Буиссон
- ЖПСценарист
Жан-Шарль
Погам
- ВРСценарист
Виктор
Роденбах
- ДНПродюсер
Джудит
Нора
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЭИХудожница
Элиза
Инграссия
- ЛЗОператор
Людовик
Зуили