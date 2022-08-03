Киберсталкер. Сезон 2
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Киберсталкер
2-й сезон

Киберсталкер (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.12021, Stalk 10 серий
Триллер, Драма18+
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О сериале

Люкс пытается выполнить обещание, данное Альме, но сталкивается с серьезным соперником, который может похоронить его репутацию навсегда. Последствия их противостояния покажет сериал «Киберсталкер». 2 сезон смотрите на нашем видеосервисе Wink.

Во втором сезоне молодежного триллера о талантливых хакерах Люкс уже больше года не занимается слежкой, как и обещал Альме. Его партия «Охотники на сталкеров» готовится к выборам в Вышке и гораздо популярнее своих прямых противников «Фенси». Однако предвыборная вечеринка оканчивается скандалом, а аккаунт «Охотников», где хранится приличная сумма в биткоинах, взламывает неизвестный хакер. Репутация партии рушится, а Люкс начинает подозревать, что за ним самим кто-то следит.

Останется ли он верным своему слову или снова возьмется за старое, вы увидите, когда будете смотреть «Киберсталкер». 2 сезон французского сериала ищите на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Киберсталкер»