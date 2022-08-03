Люкс пытается выполнить обещание, данное Альме, но сталкивается с серьезным соперником, который может похоронить его репутацию навсегда. Последствия их противостояния покажет сериал «Киберсталкер». 2 сезон смотрите на нашем видеосервисе Wink.



Во втором сезоне молодежного триллера о талантливых хакерах Люкс уже больше года не занимается слежкой, как и обещал Альме. Его партия «Охотники на сталкеров» готовится к выборам в Вышке и гораздо популярнее своих прямых противников «Фенси». Однако предвыборная вечеринка оканчивается скандалом, а аккаунт «Охотников», где хранится приличная сумма в биткоинах, взламывает неизвестный хакер. Репутация партии рушится, а Люкс начинает подозревать, что за ним самим кто-то следит.



Останется ли он верным своему слову или снова возьмется за старое, вы увидите, когда будете смотреть «Киберсталкер». 2 сезон французского сериала ищите на Wink.

