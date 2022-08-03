Киберсталкер. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Киберсталкер
2-й сезон
5-я серия

Киберсталкер (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

9.22021, Stalk
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

18-летний компьютерный гений подвергается унижению со стороны популярных ребят из студенческого городка. Он находит способ отомстить: взламывая чужие гаджеты, раскрывая сокровенные секреты и манипулируя своими обидчиками. Станет ли жертва палачом или всe обернeтся против хакера?

Жанр
Драма, Триллер
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Киберсталкер»