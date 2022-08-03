Киберсталкер (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

18-летний компьютерный гений подвергается унижению со стороны популярных ребят из студенческого городка. Он находит способ отомстить: взламывая чужие гаджеты, раскрывая сокровенные секреты и манипулируя своими обидчиками. Станет ли жертва палачом или всe обернeтся против хакера?

