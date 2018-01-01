Wink
Киберсталкер
1-й сезон

Киберсталкер (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.22019, Stalk 10 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Молодежный психологический триллер о юноше, который мстит однокурсникам при помощи своих навыков хакера. 18-летний Лукас – талантливый парень, поступивший в престижную школу для инженеров. Впрочем, прием его ждал не слишком радушный. Во время посвящения группа самых популярных учеников унижает Лукаса, тем самым сделав его своим врагом. Теперь он бросит все свои усилия, чтобы отомстить. Ни одна система защиты его не остановит – он взломает любой смартфон или компьютер, узнает все самые сокровенные тайны и будет манипулировать обидчиками.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

