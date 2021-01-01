Киберсталкер. Сезон 2. Серия 6
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Киберсталкер
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6-я серия

Киберсталкер (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

9.22021, Stalk
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

18-летний компьютерный гений подвергается унижению со стороны популярных ребят из студенческого городка. Он находит способ отомстить: взламывая чужие гаджеты, раскрывая сокровенные секреты и манипулируя своими обидчиками. Станет ли жертва палачом или всe обернeтся против хакера?

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Киберсталкер»