Киберсталкер (сериал, 2026) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+26 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 1
- 18+23 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 2
- 18+25 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 3
- 18+21 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 4
- 18+8июля
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 5
- 18+15июля
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 6
- 18+22июля
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 7
- 18+29июля
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 8
- 18+5августа
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 9
- 18+12августа
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Люкс вынужден снова вступить в игру, но это ставит под угрозу не только его самого, но и свободу Шарли. Напряженная вражда хакеров ждет в триллере «Киберсталкер». 3 сезон доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
События третьего сезона разворачиваются спустя три года после того, как Люкс и Шарли стали жить на уединенной ферме вдали от большого города. Но их счастливой жизни приходит конец, когда Люкс оказывается втянут в борьбу против ИИ-стартапа REIZE, которым управляет харизматичный Саша Фабиан. Вскоре после хакерской атаки полиция совершает рейд на ферму, но арестовывают вовсе не Люкса, а Шарли. Теперь Люксу предстоит найти того, кто их выдал, и добиться освобождения любимой девушки.
За ходом его расследования позволит следить «Киберсталкер». 3 сезон смотреть онлайн вы сможете на Wink.
Рейтинг
- СБРежиссёр
Симон
Буиссон
- ТФАктёр
Тео
Фернандез
- ККАктриса
Кармен
Кассовиц
- ПКАктёр
Пабло
Кобо
- КСАктёр
Клеман
Сибони
- ЯУАктёр
Ясин
Уиша
- РВАктёр
Рио
Вега
- АДАктёр
Азиза
Диабат Абдулаи
- МВАктриса
Манон
Валентен
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- АСАктриса
Алоиз
Саваж
- СБСценарист
Симон
Буиссон
- ЖПСценарист
Жан-Шарль
Погам
- ВРСценарист
Виктор
Роденбах
- ДНПродюсер
Джудит
Нора
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЭИХудожница
Элиза
Инграссия
- ЛЗОператор
Людовик
Зуили