Люкс вынужден снова вступить в игру, но это ставит под угрозу не только его самого, но и свободу Шарли. Напряженная вражда хакеров ждет в триллере «Киберсталкер». 3 сезон доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.



События третьего сезона разворачиваются спустя три года после того, как Люкс и Шарли стали жить на уединенной ферме вдали от большого города. Но их счастливой жизни приходит конец, когда Люкс оказывается втянут в борьбу против ИИ-стартапа REIZE, которым управляет харизматичный Саша Фабиан. Вскоре после хакерской атаки полиция совершает рейд на ферму, но арестовывают вовсе не Люкса, а Шарли. Теперь Люксу предстоит найти того, кто их выдал, и добиться освобождения любимой девушки.



За ходом его расследования позволит следить «Киберсталкер». 3 сезон смотреть онлайн вы сможете на Wink.

