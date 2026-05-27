Киберсталкер (сериал, 2026) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
- 18+26 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 1
- 18+23 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 2
- 18+25 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 3
- 18+21 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 4
- 18+26 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 5
- 18+23 мин
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 6
- 18+22июля
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 7
- 18+29июля
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 8
- 18+5августа
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 9
- 18+12августа
Киберсталкер
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Французский триллер о парне, который использует хакерские навыки, чтобы взламывать девайсы своих обидчиков и следить за ними.
Восемнадцатилетний компьютерный гений Лукас успешно поступает в самый престижный технический университет страны. Во время вечеринки, организованной в честь новых студентов, он становится объектом издевательств со стороны группы популярных учеников. Застенчивый Лукас решает вернуть уважение однокурсников и отомстить врагам. Парень использует хакерские навыки, чтобы взломать их компьютеры и проникнуть в их частную жизнь через веб-камеры. Однако ситуация усложняется, когда он влюбляется в одну из жертв. Как признаться в своих чувствах, когда ты — сталкер?
Ответ на этот вопрос ждет вас в психологическом триллере «Киберсталкер». Смотреть сериал онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
Рейтинг
- СБРежиссёр
Симон
Буиссон
- ТФАктёр
Тео
Фернандез
- ККАктриса
Кармен
Кассовиц
- ПКАктёр
Пабло
Кобо
- КСАктёр
Клеман
Сибони
- ЯУАктёр
Ясин
Уиша
- РВАктёр
Рио
Вега
- АДАктёр
Азиза
Диабат Абдулаи
- МВАктриса
Манон
Валентен
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- АСАктриса
Алоиз
Саваж
- СБСценарист
Симон
Буиссон
- ЖПСценарист
Жан-Шарль
Погам
- ВРСценарист
Виктор
Роденбах
- ДНПродюсер
Джудит
Нора
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЭИХудожница
Элиза
Инграссия
- ЛЗОператор
Людовик
Зуили