Французский триллер о парне, который использует хакерские навыки, чтобы взламывать девайсы своих обидчиков и следить за ними.



Восемнадцатилетний компьютерный гений Лукас успешно поступает в самый престижный технический университет страны. Во время вечеринки, организованной в честь новых студентов, он становится объектом издевательств со стороны группы популярных учеников. Застенчивый Лукас решает вернуть уважение однокурсников и отомстить врагам. Парень использует хакерские навыки, чтобы взломать их компьютеры и проникнуть в их частную жизнь через веб-камеры. Однако ситуация усложняется, когда он влюбляется в одну из жертв. Как признаться в своих чувствах, когда ты — сталкер?



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