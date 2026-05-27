Киберсталкер. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Киберсталкер
3-й сезон
8-я серия
9.12026, Stalk
Триллер, Драма18+

Контент станет доступным 29.07.2026

Киберсталкер (сериал, 2026) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Французский триллер о парне, который использует хакерские навыки, чтобы взламывать девайсы своих обидчиков и следить за ними.

Восемнадцатилетний компьютерный гений Лукас успешно поступает в самый престижный технический университет страны. Во время вечеринки, организованной в честь новых студентов, он становится объектом издевательств со стороны группы популярных учеников. Застенчивый Лукас решает вернуть уважение однокурсников и отомстить врагам. Парень использует хакерские навыки, чтобы взломать их компьютеры и проникнуть в их частную жизнь через веб-камеры. Однако ситуация усложняется, когда он влюбляется в одну из жертв. Как признаться в своих чувствах, когда ты — сталкер?

Ответ на этот вопрос ждет вас в психологическом триллере «Киберсталкер». Смотреть сериал онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Киберсталкер»