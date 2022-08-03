WinkСериалыКиберсталкер2-й сезон10-я серия
9.12021, Stalk
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «START»
Киберсталкер (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
- 18+29 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 1
- 18+26 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 2
- 18+31 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 3
- 18+22 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 4
- 18+30 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 5
- 18+22 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 6
- 18+28 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 7
- 18+24 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 8
- 18+24 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 9
- 18+30 мин
Киберсталкер
Сезон 2 Серия 10
О сериале
18-летний компьютерный гений подвергается унижению со стороны популярных ребят из студенческого городка. Он находит способ отомстить: взламывая чужие гаджеты, раскрывая сокровенные секреты и манипулируя своими обидчиками. Станет ли жертва палачом или всe обернeтся против хакера?
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СБРежиссёр
Симон
Буиссон
- ТФАктёр
Тео
Фернандез
- ККАктриса
Кармен
Кассовиц
- ПКАктёр
Пабло
Кобо
- КСАктёр
Клеман
Сибони
- ЯУАктёр
Ясин
Уиша
- РВАктёр
Рио
Вега
- АДАктёр
Азиза
Диабат Абдулаи
- МВАктриса
Манон
Валентен
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- АСАктриса
Алоиз
Саваж
- СБСценарист
Симон
Буиссон
- ЖПСценарист
Жан-Шарль
Погам
- ВРСценарист
Виктор
Роденбах
- ДНПродюсер
Джудит
Нора
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЭИХудожница
Элиза
Инграссия
- ЛЗОператор
Людовик
Зуили