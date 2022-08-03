Киберсталкер. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Киберсталкер
2-й сезон
10-я серия
9.12021, Stalk
Триллер, Драма18+
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Киберсталкер (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

18-летний компьютерный гений подвергается унижению со стороны популярных ребят из студенческого городка. Он находит способ отомстить: взламывая чужие гаджеты, раскрывая сокровенные секреты и манипулируя своими обидчиками. Станет ли жертва палачом или всe обернeтся против хакера?

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Киберсталкер»