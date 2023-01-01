Исчезнувшая (2017) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Первый сезон остросюжетного детектива «Исчезнувшая», познакомит зрителя с таинственной историей Кати Савельевой. Счастливая жизнь девушки обрушилась: пропадает ее жених, а саму девушку лишают квартиры и подозревают в убийстве. Сериал «Исчезнувшая» 1 сезон смотреть онлайн — лучшая возможность оценить удобство и качество сервиса Wink!



В первом сезоне проекта «Исчезнувшая» Катя оказывается под стражей из-за обвинения в убийстве. Неожиданно для девушки, за нее кем-то вносится залог, а по дороге домой она встречает адвоката одного из влиятельных бизнесменов. Адвокат предложил девушке сделку, согласно которой она должна незамедлительно исчезнуть. Савельевой приходится согласиться на это странное предложение, но она даже не подозревает, что впереди ее ждет «особая» встреча.



Отечественный криминально-детективный проект «Исчезнувшая» снят режиссером Юсупом Разыковым, известным по таким работам, как «Домработница» и «Пороги». Главную роль в сериале получила Анна Снаткина. Чтобы узнать о том, какая тайна скрыта за необходимостью в исчезновении Кати, вы можете смотреть онлайн сериал «Исчезнувшая» 1 сезон на сервисе Wink!



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