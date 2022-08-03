Исчезнувшая (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Мир Кати Савельевой рушится в одночасье – жених пропал, из квартиры выгнали, а сама она оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-то вносит за нее залог, а возле дома девушку поджидает адвокат влиятельного бизнесмена Игоря Пашкова. Он предлагает Кате сделку – она должна исчезнуть. Савельева соглашается, однако даже не подозревает, какая встреча ждет ее впереди. Почему именно она? Какая тайна скрыта за этим исчезновением?

