Исчезнувшая (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.92017, Исчезнувшая (2017). Серия 10
Детектив, Криминал16+
Мир Кати Савельевой рушится в одночасье – жених пропал, из квартиры выгнали, а сама она оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-то вносит за нее залог, а возле дома девушку поджидает адвокат влиятельного бизнесмена Игоря Пашкова. Он предлагает Кате сделку – она должна исчезнуть. Савельева соглашается, однако даже не подозревает, какая встреча ждет ее впереди. Почему именно она? Какая тайна скрыта за этим исчезновением?

Россия
Криминал, Детектив
47 мин / 00:47

7.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

