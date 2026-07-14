Физрук. Сезон 3
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Физрук
3-й сезон

Физрук (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

2014, Физрук. Сезон 3 21 серия
Комедия18+
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О сериале

Фома всю жизнь был правой рукой влиятельного человека с полукриминальным прошлым. Когда хозяин выгнал его на пенсию, Фома решил любым способом вернуться обратно. Сначала казалось, что все будет просто: подобраться к ребенку бывшего босса, прогнуться, напомнить о себе и вернуться в дело. Но план Фомы проваливается в первый же день, и теперь ему придётся остаться в школе надолго. Попав в абсолютно незнакомый мир детей и учителей, который кардинально отличается от привычного ему круга, Фома не только меняет свою жизнь, но и меняется сам.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Физрук»