Физрук (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
2014, Физрук. Сезон 2 20 серий
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 1
- 18+23 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 2
- 18+23 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 3
- 18+23 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 4
- 18+22 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 5
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 6
- 18+23 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 7
- 18+21 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 8
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 9
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 10
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 11
- 18+24 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 12
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 13
- 18+26 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 14
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 15
- 18+26 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 16
- 18+24 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 17
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 18
- 18+26 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 19
- 18+25 мин
Физрук
Сезон 2 Серия 20
О сериале
Фома всю жизнь был правой рукой влиятельного человека с полукриминальным прошлым. Когда хозяин выгнал его на пенсию, Фома решил любым способом вернуться обратно. Сначала казалось, что все будет просто: подобраться к ребенку бывшего босса, прогнуться, напомнить о себе и вернуться в дело. Но план Фомы проваливается в первый же день, и теперь ему придётся остаться в школе надолго. Попав в абсолютно незнакомый мир детей и учителей, который кардинально отличается от привычного ему круга, Фома не только меняет свою жизнь, но и меняется сам.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- КМАктриса
Карина
Мишулина
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актёр
Александр
Гордон
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- ПГАктриса
Полина
Гренц
- ОСАктриса
Оксана
Сидоренко
- Актёр
Андрей
Крыжний
- АСАктёр
Артур
Сопельник
- АВСценарист
Александр
Вялых
- КВСценарист
Ксения
Воронина
- КМСценарист
Константин
Майер
- МЧСценарист
Михаил
Чистов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- ДКХудожник
Денис
Куприн
- МФХудожник
Максим
Фесюн
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- МЧМонтажёр
Михаил
Чайковский
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АШМонтажёр
Александр
Шапкин