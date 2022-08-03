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Фарго
2-й сезон

Фарго (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

9.02015, Fargo 10 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие второго сезона разворачивается в 1979 году в Северной Дакоте и Миннесоте. Центральными персонажами становятся парикмахерша Пегги Блумквист и ее муж Эд, мясник. Пара пытается скрыть убийство одного из членов семьи Герхард и замести следы, но не тут-то было.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарго»