Действие второго сезона разворачивается в 1979 году в Северной Дакоте и Миннесоте. Центральными персонажами становятся парикмахерша Пегги Блумквист и ее муж Эд, мясник. Пара пытается скрыть убийство одного из членов семьи Герхард и замести следы, но не тут-то было.

