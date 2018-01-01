Екатерина. Самозванцы (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

История гласит о такой правительнице по имени Екатерина, как человеке, который сделал огромный вклад в развитие империи. Но мало кто тогда этого понимал, все считали, что она делает только хуже, и ничего на благо будущего государства. Именно об этом историческом персонаже пойдет речь в данном сериале. Когда она была маленькая, никто и подумать не мог что с такой тихой девочки может получится толковая правительница, но время все расставило на свои места. Ведь с самого мало возраста она уже начала вести борьбу за императорский трон. Вот только её конкурентки были на порядок выше её, и это понимали все без исключения, даже родители маленькой немки. На неё не раз осуществились покушения, огромное количество слухов ходившие по всей империи и даже Европе. Все это не помешало ей продолжать править Империей. За время перебивания на троне она перетерпела большое количество грязи в свою сторону, но раз она оказалась здесь значит вынуждена терпеть все это, ведь она достойна этого места. Она смогла добиться той вершины к которой шла долгих десять лет. Оставалось дело за малым, получать поддержку со стороны народа, который не очень были в восторге от её правления. Были времена, когда про неё сочиняли слухи, чтобы отдалится от царицы. Но все изменилось, и теперь те самые верно подданные, пускают сплетни чтобы приблизится к ней. Но это уже невозможно...

