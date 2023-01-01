Екатерина. Самозванцы
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Екатерина. Самозванцы

Екатерина. Самозванцы (сериал, 2019) смотреть онлайн

9.62019, Екатерина. Самозванцы 1 сезон
Исторические, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Встречайте 3 сезон одного из самых популярных российских сериалов нашего времени! Новая часть исторической драмы о Екатерине Великой расскажет о самом сложном периоде правления императрицы — времени Пугачевского бунта, самозванки Таракановой и попыток Панина привести к власти Павла I.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина. Самозванцы»

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