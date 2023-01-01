Доктор Котов. Сезон 1
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Доктор Котов
1-й сезон

Доктор Котов (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Доктор Котов. Сезон 1 4 серии
Комедия12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Свадьба Риты Полуниной с Павлом Захаркиным отменяется из-за того, что ее сестра Светлана попадает в аварию и оказывается в больнице. Чтобы не дать пропасть делу всей жизни Светланы Рита принимает на себя руководство ее ветеринарной клиникой. Каково же оказывается Ритино удивление, когда она обнаруживает, что лучший специалист клиники – ее заклятый враг и по совместительству давнишний возлюбленный Федор Котов. Не сумев найти общего языка спустя много лет после расставания, Рита и Федор начинают открытую войну по выживанию друг друга из клиники.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия

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Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Котов»