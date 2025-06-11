WinkСериалыДоктор Котов1-й сезон3-я серия
Доктор Котов (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.42018, Доктор Котов. Сезон 1. Серия 3
Комедия12+
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О сериале
Свадьба Риты Полуниной с Павлом Захаркиным отменяется из-за того, что ее сестра Светлана попадает в аварию и оказывается в больнице. Чтобы не дать пропасть делу всей жизни Светланы Рита принимает на себя руководство ее ветеринарной клиникой. Каково же оказывается Ритино удивление, когда она обнаруживает, что лучший специалист клиники – ее заклятый враг и по совместительству давнишний возлюбленный Федор Котов. Не сумев найти общего языка спустя много лет после расставания, Рита и Федор начинают открытую войну по выживанию друг друга из клиники.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- Режиссёр
Ашот
Кещян
- Актёр
Иван
Оганесян
- СААктриса
Светлана
Антонова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- ВДАктриса
Виолетта
Давыдовская
- ЛЗАктриса
Любовь
Зайцева
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ОКАктриса
Ольга
Крылова
- ВЛАктриса
Виктория
Лукина
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- АКАктёр
Андрей
Капустин
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НААктриса
Нина
Антюхова
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- ИГПродюсер
Илья
Гимельфарб
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ИГМонтажёр
Илья
Гимельфарб
- ЯПОператор
Ярослав
Процко