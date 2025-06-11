Свадьба Риты Полуниной с Павлом Захаркиным отменяется из-за того, что ее сестра Светлана попадает в аварию и оказывается в больнице. Чтобы не дать пропасть делу всей жизни Светланы Рита принимает на себя руководство ее ветеринарной клиникой. Каково же оказывается Ритино удивление, когда она обнаруживает, что лучший специалист клиники – ее заклятый враг и по совместительству давнишний возлюбленный Федор Котов. Не сумев найти общего языка спустя много лет после расставания, Рита и Федор начинают открытую войну по выживанию друг друга из клиники.

