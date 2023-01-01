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Деревенская история
1-й сезон

Деревенская история (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Деревенская история. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Люба живет в деревне с мужем Гришей, двумя детьми, свекровью и свекром. Свекровь постоянно по поводу и без повода «пилит» невестку, Гриша изменяет жене с деревенской красавицей Танькой, а Люба все молчаливо сносит - ради детей и ради мужа, которого все еще любит.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Деревенская история»