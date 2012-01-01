Деревенская история (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Деревенская история. Серия 2
Мелодрамы12+
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Сюжет
Люба живет в деревне с мужем Гришей, двумя детьми, свекровью и свекром. Свекровь постоянно по поводу и без повода «пилит» невестку, Гриша изменяет жене с деревенской красавицей Танькой, а Люба все молчаливо сносит - ради детей и ради мужа, которого все еще любит.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Мармонтов
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Александр
Дьяченко
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- ОКАктриса
Ольга
Клебанович
- АКАктёр
Алексей
Каберов
- ЗПАктриса
Зарина
Пирвердиева
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- АПАктриса
Алла
Пролич
- НАСценарист
Наталья
Аверина
- АВСценарист
Антонина
Венедиктова
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СГПродюсер
Сергей
Гиргель
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- МАОператор
Максим
Авлошенко