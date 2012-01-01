Деревенская история. Серия 1
Wink
Сериалы
Деревенская история
1-й сезон
1-я серия

Деревенская история (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Деревенская история. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Люба живет в деревне с мужем Гришей, двумя детьми, свекровью и свекром. Свекровь постоянно по поводу и без повода «пилит» невестку, Гриша изменяет жене с деревенской красавицей Танькой, а Люба все молчаливо сносит - ради детей и ради мужа, которого все еще любит.

Сериал Деревенская история 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Деревенская история»