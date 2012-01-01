Деревенская история (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Люба живет в деревне с мужем Гришей, двумя детьми, свекровью и свекром. Свекровь постоянно по поводу и без повода «пилит» невестку, Гриша изменяет жене с деревенской красавицей Танькой, а Люба все молчаливо сносит - ради детей и ради мужа, которого все еще любит.



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