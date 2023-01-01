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Бывшие
1-й сезон

Бывшие (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.32016, Бывшие. Сезон 1 8 серий
Драмы, Русские18+
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Сюжет

Драматический сериал с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым о борьбе и поиске смысла жизни. Зависимая от алкоголя и наркотиков Яна становится пациенткой реабилитационной клиники. Избалованная дочь влиятельного отца не заинтересована в собственном выздоровлении, потому что не видит смысла жить. Однако все меняется, когда она встречает Илью — бывшего алкоголика и нового психолога-консультанта реабилитационного центра. В процессе терапии мужчина начинает воспринимать Яну не только как пациентку, и между молодыми людьми возникает взаимное влечение. Зависимость или любовь — что окажется сильнее? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Бывшие», — все сезоны в хорошем качестве уже доступны на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бывшие»

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