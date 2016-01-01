Бывшие. Сезон 1. Серия 6
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Бывшие
1-й сезон
6-я серия
9.32016, Бывшие. Сезон 1. Серия 6
Драма18+
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Бывшие (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

Драматический сериал с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым о борьбе и поиске смысла жизни. Зависимая от алкоголя и наркотиков Яна становится пациенткой реабилитационной клиники. Избалованная дочь влиятельного отца не заинтересована в собственном выздоровлении, потому что не видит смысла жить. Однако все меняется, когда она встречает Илью — бывшего алкоголика и нового психолога-консультанта реабилитационного центра. В процессе терапии мужчина начинает воспринимать Яну не только как пациентку, и между молодыми людьми возникает взаимное влечение. Зависимость или любовь — что окажется сильнее? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Бывшие», — все сезоны в хорошем качестве уже доступны на нашем видеосервисе!

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бывшие»