Бриллианты для Джульетты (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
8.22004, Бриллианты для Джульетты. Сезон 1 4 серии
Комедия12+
Сезоны и серии
О сериале
Три студента — Паша, Кеша и Лева — почти не пьют, но то и дело попадают в в самые неожиданные ситуации. Особенно достается Паше. Ему выпадает быть то хулиганом-террористом, то хитроумным грабителем, то сантехником, то неуклюжим наездником, то милицейским подследственным. И все это в непрерывном искрометном действии.
В фильме немало забавных превращений: простодушный сибиряк оказывается знаменитым аферистом, богатый спонсор выглядит как мелкий жулик, скромная костюмерша превращается в одаренную актрису, явные бриллианты — в подделку, а дешевая бижутерия становится редкой фамильной драгоценностью, и, как положено в лирических комедиях, именно эти бриллианты в финале достаются скромной Золушке.
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
- ВЧРежиссёр
Валерий
Чиков
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- АКАктёр
Антон
Крынин
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Сергей
Степанченко
- ЕВАктриса
Елена
Воробей
- Актёр
Сергей
Рубеко
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ИРАктёр
Илья
Резник
- ВЧСценарист
Валерий
Чиков
- Сценарист
Анатолий
Чижиков
- ВОПродюсер
Валерий
Оня
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев