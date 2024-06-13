Бриллианты для Джульетты (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Три студента — Паша, Кеша и Лева — почти не пьют, но то и дело попадают в в самые неожиданные ситуации. Особенно достается Паше. Ему выпадает быть то хулиганом-террористом, то хитроумным грабителем, то сантехником, то неуклюжим наездником, то милицейским подследственным. И все это в непрерывном искрометном действии.



В фильме немало забавных превращений: простодушный сибиряк оказывается знаменитым аферистом, богатый спонсор выглядит как мелкий жулик, скромная костюмерша превращается в одаренную актрису, явные бриллианты — в подделку, а дешевая бижутерия становится редкой фамильной драгоценностью, и, как положено в лирических комедиях, именно эти бриллианты в финале достаются скромной Золушке.

