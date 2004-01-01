Бриллианты для Джульетты. Сезон 1. Серия 2
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Бриллианты для Джульетты (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.02004, Бриллианты для Джульетты. Сезон 1. Серия 2
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Три студента — Паша, Кеша и Лева — почти не пьют, но то и дело попадают в в самые неожиданные ситуации. Особенно достается Паше. Ему выпадает быть то хулиганом-террористом, то хитроумным грабителем, то сантехником, то неуклюжим наездником, то милицейским подследственным. И все это в непрерывном искрометном действии.

В фильме немало забавных превращений: простодушный сибиряк оказывается знаменитым аферистом, богатый спонсор выглядит как мелкий жулик, скромная костюмерша превращается в одаренную актрису, явные бриллианты — в подделку, а дешевая бижутерия становится редкой фамильной драгоценностью, и, как положено в лирических комедиях, именно эти бриллианты в финале достаются скромной Золушке.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Бриллианты для Джульетты»

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