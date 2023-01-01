WinkСериалыБабушка на сносях1-й сезон
Бабушка на сносях (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Бабушка на сносях. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Кира, обаятельная и моложавая женщина, женит взрослого сына и совсем скоро станет бабушкой. Ее окружают хорошие люди и с работой тоже всe замечательно.. Словом, ладится всe, кроме личной жизни.. На свадьбу Кира дарит сыну с невесткой путевку в элитный санаторий, но обстоятельства складываются так, что молодоженам не удаeтся туда поехать. В итоге в люкс для новобрачных вместо пары приезжает одинокая дама средних лет – не пропадать же путевке!
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- АОАктриса
Алена
Олькина
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- ДААктёр
Дмитрий
Арбенин
- Актриса
Марианна
Шульц
- Актёр
Олег
Филипчик
- Актёр
Андрей
Межулис
- Актёр
Владислав
Ветров
- ВЛАктриса
Вероника
Лысакова
- НСАктриса
Наталья
Смирнова
- АНСценарист
Александра
Ноткина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСП�родюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АБХудожник
Александр
Бурков
- АГОператор
Александр
Горулев