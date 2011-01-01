Бабушка на сносях. Серия 1
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Бабушка на сносях
1-й сезон
1-я серия

Бабушка на сносях (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Бабушка на сносях. Серия 1
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кира, обаятельная и моложавая женщина, женит взрослого сына и совсем скоро станет бабушкой. Ее окружают хорошие люди и с работой тоже всe замечательно.. Словом, ладится всe, кроме личной жизни.. На свадьбу Кира дарит сыну с невесткой путевку в элитный санаторий, но обстоятельства складываются так, что молодоженам не удаeтся туда поехать. В итоге в люкс для новобрачных вместо пары приезжает одинокая дама средних лет – не пропадать же путевке!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бабушка на сносях»