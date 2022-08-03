WinkСериалыБабье царство1-й сезон
Бабье царство (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
8.82012, Бабье царство. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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О сериале
Оксана – успешная молодая женщина, директор одного из крупнейших рекламных агентств Москвы. Работа – главное в жизни Оксаны. Она намерена побороться за тендер на рекламную кампанию престижного английского бренда и в результате продолжить работу в Лондоне. Что же до личной жизни, то тут сплошные разочарования: роман с женатым мужчиной сложно назвать женским счастьем.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- Актёр
Александр
Арсентьев
- Актриса
Полина
Пахомова
- ЕТАктриса
Евгения
Трофимова
- Актриса
Елена
Мольченко
- Актриса
Эра
Зиганшина
- Актёр
Валерий
Дегтярь
- ДЭАктёр
Даниил
Эйдлин
- Актёр
Иван
Жвакин
- МБСценарист
Мария
Бек
- ЕБСценарист
Елена
Бойко
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЕЕПродюсер
Елена
Ефимова
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- ВДКомпозитор
Владимир
Давыденко