Бабье царство. Сезон 1
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Бабье царство
1-й сезон

Бабье царство (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

8.82012, Бабье царство. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оксана – успешная молодая женщина, директор одного из крупнейших рекламных агентств Москвы. Работа – главное в жизни Оксаны. Она намерена побороться за тендер на рекламную кампанию престижного английского бренда и в результате продолжить работу в Лондоне. Что же до личной жизни, то тут сплошные разочарования: роман с женатым мужчиной сложно назвать женским счастьем.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Бабье царство»