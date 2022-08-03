Оксана – успешная молодая женщина, директор одного из крупнейших рекламных агентств Москвы. Работа – главное в жизни Оксаны. Она намерена побороться за тендер на рекламную кампанию престижного английского бренда и в результате продолжить работу в Лондоне. Что же до личной жизни, то тут сплошные разочарования: роман с женатым мужчиной сложно назвать женским счастьем.

