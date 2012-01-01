Бабье царство. Серия 1
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1-й сезон
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Бабье царство (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Бабье царство. Серия 1
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оксана – успешная молодая женщина, директор одного из крупнейших рекламных агентств Москвы. Работа – главное в жизни Оксаны. Она намерена побороться за тендер на рекламную кампанию престижного английского бренда и в результате продолжить работу в Лондоне. Что же до личной жизни, то тут сплошные разочарования: роман с женатым мужчиной сложно назвать женским счастьем.

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